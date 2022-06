Una casa minimalista: il sogno di una coppia

La perfezione non esiste, anche se qualche volta sembra essere raggiunta. Questa casa, con uno stile minimalista imperante, nasce per soddisfare le richieste della committenza, una giovane coppia con un budget contenuto.

Ci troviamo in Sicilia, per la precisione a Ragusa. Questa terra è stata per secoli prima la culla per l’architettura della Magna Grecia e poi per lo stile barocco del Seicento. Il progetto ad opera dello Studio di Architettura Antonio Giummarra porta un tocco di novità in un luogo pieno di cultura e di tradizioni. L’appartamento minimalista si sviluppa su una superficie di appena 65 mq, riuscendo però, attraverso ambienti puri e volumi semplici, ad allargare ed espandere lo spazio percepito. Il progetto si è quindi incentrato sulla richiesta di “ariosità” dell’abitazione e sulla ricerca della massima funzionalità delle varie camere. Come vedremo, gli arredi sono stati disegnati su misura, sia per una questione di stile, sia per cercare di guadagnare ogni singolo centimetro.