Prima & Dopo: la ristrutturazione di un loft a Valencia

Se avessimo visto questo appartamento nel passato, sicuramente non avremmo creduta possibile la ristrutturazione che vi stiamo per mostrare in questo Libro delle Idee. Grande sessanta metri quadrati, questo appartamento si trova in uno dei quartieri più belli e antichi di Valencia, in Spagna e a seguito di un'importante e meticolosa ristrutturazione è passato da essere un'abitazione vecchia e fatiscente, ad essere uno splendido loft moderno. La casa è situata nel Cabanyal, zona marittima di pescatori annessa alla città alla fine del XIX secolo, caratterizzata da edifici con tetti spioventi, strutture interne in legno e soffitti molto alti che permettono la costruzione di due livelli nello stesso ambiente.

La disponibilità di un budget basso per la ristrutturazione, non ha spaventato gli architetti dello studio Orvas che hanno reso l'appartamento il luogo perfetto dove vivere per una giovane coppia. Questo progetto ci è parso interessante prima di tutto per il tipo di intervento fatto sull'appartamento e in secondo luogo, per mostrare al pubblico come un lavoro di questo genere, sia fondamentale per rivitalizzare il Cabanyal, troppo spesso posto sotto i riflettori a causa di dispute politiche.