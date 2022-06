Diamo un nuovo volto alla casa: porte in vetro!

Se scegliete come porta per l'esterno una porta in vetro, dovete però assicurarvi che la vostra privacy sia garantita. Per farlo potete scegliere una porta in vetro scorrevole come quella che vedete in foto: una porta esclusiva con sistema oscurante posto all'interno del battente in vetro e azionabile con un telecomando. Una porta, inoltre, eco sostenibile, in quanto il sistema di oscuramento può essere alimentato con la luce solare tramite cellula fotovoltaica.