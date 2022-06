10 irresistibili cucine in muratura rustiche

Se siamo sempre stati attratti dalle allegre cucine in muratura rustiche in stile provenzale di certo apprezzeremo questo esempio proposto da FAZZONE CAMINI: una coloratissima cucina in muratura ispirata alle delicate atmosfere provenzali, caratterizzata da preziosi dettagli di classe come il vivace rivestimento in maiolica, i pensili in noce massello e la scenografica penisola in quarzo giallo. Il risultato finale: un ambiente fresco e raffinato al tempo stesso, perfetto per la casa in campagna come per l'appartamento al mare o per un'abitazione cittadina ricca di fascino.

Eccoci giunti al termine del nostro libro delle idee dedicato alle cucine in muratura rustiche: per altri spunti interessanti possiamo leggere anche “Cucina in muratura: l’ambiente rural chic ideale”.