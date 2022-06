Piccolo Appartamento di Soli 33 mq: Impara a Gestire i Piccoli Spazi

L'ingresso è un'area della casa non sempre valorizzata in modo adeguato. Non bisogna dimenticare che è lo spazio che fa da filtro tra l'esterno e gli ambienti privati in cui viviamo, dunque andrebbe sempre curato in modo particolare. In questo caso, la scelta del portone blu elettrico è davvero piacevole! Anche la luce è stata scelta con attenzione, il faretto di forma cubica è semplicemente perfetto!