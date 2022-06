L’artigianato Made in Italy: le ceramiche di Rebirth

Nove è un piccolo paese in provincia di Vicenza, con una grande tradizione nella ceramica che parte dal Seicento. Tutta la regione di Nove e Bassano può annoverare sul territorio un gran numero di artisti, scultori ed artigiani dalle abilità riconosciute in tutto il mondo. La lavorazione della ceramica si è sviluppata in quest’area principalmente perché il terreno è ricco di argilla plastica, saldame e caolino. Inoltre, il fiuma Brenta ha permesso in passato di trasportare i prodotti finiti e le materie prime, oltre a fornire l’energia necessaria per azionare i mulini dediti a macinare i vari impasti. La storia di questo luogo si combina anche la gloriosa Repubblica di Venezia. Infatti, per favorire questa tradizione ceramista, il Senato Veneziano emanò nel 1728 delle leggi che agevolano fiscalmente i produttori di porcellane e maioliche.