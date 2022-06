Come arredare casa: sobrietá ed eleganza

Che arredamento avete in mente per la vostra casa dei sogni? Tra industrial design, arredamento scandinavo e stile moderno, le scelte per arredare sono tante. Facendo però una piccola rassegna dei nostri interior designer e architetti, abbiamo notato come sia comune una scelta d’arredo per gli interni diversa, sempre più tendente alla sobrietà e all'eleganza: pochi elementi, qualche pezzo di design, alcuni spunti classici e decorazioni che hanno a che fare con il mondo dell’arte. Questo tipo di scelta accomuna molti dei progetti presenti sul nostro portale, oggi vedremo in che modo.