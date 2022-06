Il progetto salvaspazio in un mini appartamento di 50 mq

Trovare casa in una delle nostre grandi città è già di per sé una missione impossibile. Una volta riusciti nell'impresa però, come possiamo ottenere il massimo dai nostri 50 mq?

Deve esserci la cucina, la sala da pranzo, la camera da letto e il bagno, tutto in uno! Non solo però. Il nostro mini appartamento deve essere anche un bel posto in cui vogliamo davvero vivere, e comodamente.