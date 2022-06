I comodini antichi per la camera da letto di oggi

In questo Libro delle Idee ci occuperemo di comodini antichi. L'uso del comodino è iniziato in Francia durante i primi anni del Settecento, come si evince dal nome stesso, derivato appunto come diminutivo del francese commode , dal latino commodus , agevole, comodo , che indicava il mobile disposto accanto al letto. Con il passare del tempo il comodino si è trasformato in quel mobile di dimensioni limitate, in forma di armadietto con sportelli o cassetti, destinato a tutto ciò che è necessario per la notte. Divenendo così un elemento imprescindibile dell'arredamento della camera da letto. Inizialmente decorato con bronzi, marmi e intarsi lignei. Famosi per esempio divennero quelli presenti nella camera della celebre marchesa di Pompadour, sino a definire uno stile. Motivi neoclassici di forma inusuale, come quella pentagonale a ricordare le pagode, oppure ancora ,triangolare con balaustre e decorazioni a intaglio, iniziarono a essere prodotti in Inghilterra, sempre nel Settecento. In questo paese divenne noto il lavoro dell'ebanista e designer David Chippendale. Le sue commode neoclassiche, con motivi di tipo mitologico, hanno stabilito e imposto uno stile ancora oggi in uso e che porta il suo nome. In Italia la produzione di comodini si diffuse sempre alla fine del Settecento, a partire dai laboratori e gli artigiani provenienti dal napoletano, capaci di produrre preziosissimi comodini in legno e marmo. Vedremo, quindi, una selezione di comodini antichi che riprendono ed elaborano le forme dei modelli descritti, ma anche modelli che hanno imposto nuove linee divenute classiche nel secolo scorso. Nel tempo i materiali e le lavorazioni sono cambiate, ma non la funzione e l'utilità, e quindi il comodino antico rimane soluzione sempre valida, che non può di certo mancare neanche nella moderna camera da letto.

E allora non rimane che andare a vedere insieme i comodini antichi scelti per voi da homify.