Le tradizioni di Natale in giro per il mondo: la Germania

Ogni mattina noi di homify ci troviamo a condividere la scrivania con persone di tante differenti nazionalità e ad imparare usi e costumi di paesi che non sono quello dove siamo nati, vissuti e cresciuti. Nel nostro ufficio abbiamo la possibilità di confrontarci con colleghi stranieri, che ci insegnano cose nuove e diverse riguardo il modo di affrontare la quotidianità o gli avvenimenti importanti, come ad esempio il Natale. Noi italiani abbiamo imparato a cucinare le tortillas grazie alle nostre colleghe spagnole e loro hanno capito che al mattino preferiamo il dolce al salato. Ci è stato raccontato quanto faccia caldo in Messico e quanto invece si congeli in Russia. Insomma, qui da homify non si smette mai di imparare, sia per quello che riguarda il nostro lavoro, che per quello che riguarda la vita di tutti i giorni. Qualche giorno fa ci è quindi venuta un'idea, per condividere con voi il clima che si respira all'interno del nostro ufficio. Ci siamo fatti raccontare come viene vissuto il Natale nelle altre Nazioni europee e non. In questo modo, possiamo insegnarvi qualcosa di nuovo che, magari, un giorno vi potrà essere utile.

Si sa, Natale è la festa più importante dell'anno, quella in cui tutta la famiglia ha l'occasione di riunirsi attorno ad una tavola imbandita, raccontandosi le novità sugli avvenimenti accaduti durante l'anno, soprattutto se si vive lontano e non ci si vede spesso. Questo Libro delle Idee si vuole focalizzare sugli usi e costumi tipici della Germania e quello che i tedeschi solitamente fanno per festeggiare questa ricorrenza.