Dare un carattere alla casa: le credenze moderne

Quella che vediamo rappresentata è una credenza moderna realizzata con materiali di recupero provenienti da diverse parti del mondo. Il legno utilizzato infatti proviene in parte dall'Africa, dalla Svezia, dall'Austria. Integrato in un disegno che ne esalta varietà e diversità, armonizzandole. Un motivo multicolore di striature e sfumature che si mischiano e fondono in una sequenza quasi ipnotica di variazioni continue, sembra riportare alla luce le differenze di colore e età dei differenti legni utilizzati, ma riuscendo a fonderle come in una tela unitaria e raffinata. Una credenza moderna che unisce semplicità e funzionalità a materiali unici grazie a un design creativo e originale.