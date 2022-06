Versatilità e stile: il tavolo consolle

City è una consolle capace di trasformarsi in tavolo a seconda delle esigenze. Il piano estensibile e i moduli sono realizzati in laminato ecologico con finitura soft-touch, mentre i fianchi sono in vetro temperato. Un tavolo consolle leggero, versatile per sua stessa natura, che può essere utilizzato in contesti di arredamento e ambienti diversi. Grazie a un disegno decisamente moderno, tiene insieme in maniera ideale le diverse funzioni sia del tavolo che della consolle. Pratico e funzionale, ideale per spazi che hanno la necessità di trasformarsi senza mai perdere di vista l'eleganza e lo stile.