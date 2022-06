10 fantastici top per cucina: quale fa più per te?

Un top per cucina in acciaio che riesce a integrare nelle superficie brillante il piano cottura e la capiente vasca del lavabo come se fossero un unico corpo. Il top d'acciaio di forma quadrata permette di sfruttare ogni superficie a disposizione in maniera utile per le preparazioni. Quest'isola ricorda e integra le caratteristiche migliori di una cucina professionale, per volumi e organizzazione, per l'estrema pulizia del disegno che si accompagna a una notevole razionalità, permette di muoversi agevolmente e avere tutto a portata di mano con economia di gesti. Il disegno del top per cucina, poi, permette di alloggiare degli ampi cassetti, sempre in acciaio, in cui riporre e ritrovare comodamente gli utensili.