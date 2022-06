10 idee per il piano cottura a incasso

In questo Libro delle Idee ci occuperemo di un elemento fondamentale della cucina, il piano cottura. E parleremo in particolare del piano cottura a incasso, importante soprattutto per chi deve decidere quale cucina componibile scegliere per la propria casa. In questo caso la scelta del piano cottura diventa una delle prime cose a cui è necessario prestare da subito una particolare attenzione. Infatti le tipologie di piano cottura a incasso si differenziano sia per le misure, che per forma e tipo di alimentazione. Oltretutto, la disposizione e le dimensioni del piano cottura a incasso devono essere decise molto prima dell’acquisto dei mobili perché sarà poi necessario effettuare un taglio sul top della cucina, nella posizione scelta, e che le misure del foro d’incasso da ricavare cambiano in base a quelle della piastra che si è scelta. Altro fattore da tenere in considerazione è lo spessore del piano cottura, cioè lo spessore complessivo misurato tenendo conto anche della parte sottostante la piastra, quella che contiene i supporti dei bruciatori. Questa può, a seconda delle tipologie, avere una misura che varia tra i 3,5 e i 6,5 mm. In base al modello di piano cottura scelto si potrà quindi decidere anche il tipo di incasso, che può essere di tre tipi: perfettamente a filo del piano, a semi-filo, cioè facendo sporgere il piano di circa 3 mm, oppure sovra-piano, cioè con una sporgenza del piano ancora maggiore. I piani cottura a incasso possono poi essere sia a gas che a induzione, e qui la scelta dipende dalle esigenze, in termini di alimentazione, ma anche economici e naturalmente estetici.

Non ci resta che vedere insieme le proposte di piano cottura scelte per la vostra cucina da homify.