Le coperture per terrazzi: in città o in vacanza

Una vera comodità per chi possiede uno spazio come quello nella foto, è avere una copertura per terrazzo chiudibile. In quest'area, che si trova in una stupenda villa privata nel nord della Sardegna c'è una copertura che si può aprire e quindi ombreggiare tutta a zona pranzo, e si può anche chiudere. In questo modo, all'occorrenza si potrà prendere il sole oppure di sera, guardare le stelle. Le coperture che si chiudono sono molto pratiche anche per dei piccoli balconi, dove è possibile svolgere in questo modo, diverse attività anche in poco spazio.