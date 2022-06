Le meraviglie dell'arredamento etnico

I sapori delle terre lontane sono una dolce culla per la nostra mente e il vagare con il pensiero tramite colori e forme non tradizionali, indubbiamente è un fattore catalizzante per un vivere più sereno. Se è vero che a veicolare il relax domestico sono anche gli arredi, per disposizione, materiale e tonalità, l'arredamento etnico nelle sue svariate declinazioni e nelle interpretazioni personali, si presta come tramite tra il piacere del viaggio e la comodità di fruirne da casa. Il circondarsi di oggetti, mobili, complementi d'arredo etnici è usanza ormai consueta nell'interior design contemporaneo, e chiaramente in voga tra gli appassionati del genere. La miscellanea eclettica che deriva poi da diversi elementi rapiti a diverse culture, farà dell'arredamento etnico un vero punto di forza dell'abitazione. Particolarmente in auge tra le tendenze attuali, ecco poi lo stile etno-chic, in cui la mescolanza culturale si unisce all'eleganza delle forme, dando vita ad un arredamento etnico raffinato e calibrato.

Prendete allora spunto da questo tour tra i migliori progetti italiani ed esteri per arredare la vostra casa o semplicemente aggiungere un tocco etnico ad ambienti già finiti.