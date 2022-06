Tracciare percorsi luminosi con i faretti da esterno

Fisso da incasso o con supporto regolabile, a led o luce solare a risparmio energetico, e ancora a picchetto per inserirli nella terra o con base da parete: i faretti da esterno sono strumenti essenziali per tracciare percorsi luminosi suggestivi all'interno del giardino, in prossimità dell'ingresso, sotto tettoie o a bordo piscina. Scegliere con cura poi i materiali dei faretti da esterno non è uno step meno importante da sottovalutare, considerando che il getto luminoso è veicolato da guscio e diffusore che restano a contatto diretto con agenti atmosferici e non solo. Differenti saranno quindi i tipi di faretti per esterno da poter scegliere a seconda di dove li si vuole posizionare e con che frequenza. Immancabili per riscaldare l'atmosfera serale di una casa moderna e minimale, ma indubbiamente importanti per favorire i contrasti con altri sistemi di illuminazione anche nelle case più rustiche e classiche. Scoprite allora quali opzionare e con che intervallo installarli per creare la vostra personale illuminazione da esterno.