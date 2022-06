10 spunti per una serra da balcone alternativa

La cara vecchia serra da balcone, dalla struttura in metallo o legno con ripiani e telo in plastica, è indubbiamente un evergreen in cui tutti prima o poi siamo incappati per necessità e mancanza di alternative soddisfacenti o spazi piccoli. Tuttavia, dando libero sfogo alla creatività, sarà possibile trovare sistemi e arredi ingegnosi e innovativi, che meglio uniscano funzionalità e stile e rispondano alle esigenze di terrazze moderne all'interno di una casa nuova o da ristrutturare. La convenzionale serra da balcone, con un pizzico di estro e attenzione ai materiali, potrà quindi essere pian piano sostituita con ripiani a sè stanti in cui poggiare piante di ogni tipo, griglie e composizioni di vasi per circondarsi dai fiori nelle più disparate modalità, secondo una perfetta ottimizzazione dei metri a disposizione e in linea con i nostri gusti estetici. I dieci spunti che vi proponiamo oggi, spaziano allora tra i progetti più inspiring, dagli insoliti e divertenti ai più classici in cui il basic fa da padrone, mantenendo però salda una costante: trovare il piano B per rinnovare l'ambiente, dando vita ad una ’serra da balcone’ 2.0.

Partiamo subito a passare in rassegna gli esempi più interessanti e prendiamo nota per riproporne le idee.