Le porte interne in laminato come quelle in legno

Il laminato è un materiale molto utilizzato per mobili e anche pavimenti, ecco perché scegliamo delle porte interne in laminato. E' un materiale abbastanza economico ma ha un grande resa quindi è stato impiegato massivamente nella produzione, soprattutto industriale. In ogni caso il laminato permette di ottenere degli ottimi risultati anche a livello estetico, e un pannello in questo materiale può risultare del tutto identico a uno di legno vero. Le porte in laminato sono molto diffuse e riescono a soddisfare anche l'occhio del più attento dei designer, quindi non abbiate paura a scegliere porte rivestite con questa superficie. Il laminato viene applicato sopra una superficie di legno in diversi tipi di mobili: porte interne, antine per armadi o mobili e anche sui pavimenti (in questo caso ha uno strato più alto e resistente). In sostanza un foglio di laminato è composto da tanti strati di carta, che vengono messi uno sull'altro e sono imbevuti di resine che li tengono uniti. Le sue caratteristiche principali sono una grande resistenza a graffi ed usura, facilità di pulizia e quindi igiene. Vediamo insieme alcune bellissime porte in laminato.