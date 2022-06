Stile industriale: 5 modi impeccabili per arredare una casa

Negli anni Cinquanta nasce a New York il concetto loft e di stile industriale, un modo tutto nuovo di concepire il come arredare una casa. Da allora, migliaia di vecchi depositi e magazzini sono stati recuperati e utilizzati come abitazioni, rivendicando la bellezza di ciò che fino ad allora veniva considerato solo grigio: le fabbriche. Ora però molto probabilmente vi starete chiedendo che cosa può avere a che fare tutto questo con il vostro piccolo appartamento o monolocale.

Beh, sappiate che se anche se non vivete a New York negli anni Cinquanta, e non avete nessun vecchio magazzino da trasformare in un ampio loft non c'è bisogno di rinunciare allo stile industriale… sono molti i modi per portarlo tra le nostre quattro mura!