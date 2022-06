Il giardino in inverno: piccoli spazi verdi in casa e fuori

L’inverno inizia a farsi sentire, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare al nostro angolo verde. Se stare in giardino comporta un rapido congelamento dei nostri arti, allora bisogna soltanto pensare a soluzioni alternative per poter avere la possibilità di un’ora di relax, preferibilmente circondati dalle nostre piante preferite.

Al bando giardini e grandi balconi, tutto quello che ci serve per respirare aria pulita e per godere delle poche ore di sole è uno spazio piccolo ma confortevole in casa. Oggi, noi di homify abbiamo deciso di suggerirvi qualche soluzione interessante in questo senso.