10 cose che non possono mancare in una cucina provenzale

In una casa possiamo trovare moltissimi tipi di tende, in tanti colori diversi e anche con dei disegni particolari. Per chi deve arredare una cucina provenzale, sono molto efficaci delle tende in lino o in cotone. Meglio non scegliere materiali troppo tecnologici per una cucina come quella nella foto. Sono molto più romantiche queste tendine bianche a pacchetto, ricamate con del pizzo, oppure un tendaggio in cotone bianco che copre la porta che si affaccia sul giardino. Le tende in pizzo lasciano passare una luce delicata durante il giorno, mentre la tenda più grande sulla porta serve per schermare la luce e in parte nascondere l'ingresso o uscita.