L' appartamento per una vita dinamica

Il pavimento si estende lungo tutta la larghezza della stanza. Oltre che a uno spazio supplementare per l’organizzazione quotidiana, questo lungo piano fornisce anche un importante scrivania per il lavoro e lo studio. E’ molto interessante notare come delle cassettiere, una sedia e una lunga panca, siano riusciti a creare uno spazio discreto e funzionale in modo elegante e naturale.

A sinistra, anche se non è molto evidente, troviamo la cucina. L'accesso è diretto e ancora una volta non ci sono porte per separare le diverse aree, così da rendere gli interni parte di un unico insieme.