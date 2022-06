Il potere della semplicità

Un ambiente puro ed essenziale non mente mai, non ne ha bisogno, comunica sempre la verità. Abitazioni, ville, case o stanze, il disegno che sceglie la semplicità con poche linee fa qualsiasi cosa. In ambienti ameni come quelli che stiamo per presentarvi, ogni oggetto presente è attentamente ponderato: si tratta di dipingere con la sostanza della materia su un foglio bianco; equilibri che vanno resi precari per poi essere ristabiliti prontamente. Maestria, conoscenza della storia del design e attitudine verso il bello sono i prerequisiti per questo breve tour nella purezza architettonica degli spazi.