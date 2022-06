Effetto shock: una bellezza imperfetta!

Il progetto che stiamo per mostrarvi ha davvero dell'eccezionale in quanto ad estetica ma anche a tecniche costruttive. Ci troviamo nel piccolo principato delle Asturie, comunità autonoma sulla costa spagnola, e più precisamente a Luarca. Qui l'unicità imperfezione è stata sfruttata dagli architetti come un modo per raggiungere la bellezza, e trasformare un vecchio edificio rurale in un piccolo capolavoro di vetro, pietra e legno. Il proprietario ha voluto conservare la memoria della casa, ricordi e sentimenti che sono rimasti della casa di famiglia e così, secondo gli architetti, l'intervento è stato quello di creare un rifugio per mettere quell'umile bellezza nelle cose semplici hanno un valore, memoria imperfetta e eroso dal tempo .