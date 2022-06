Come arredare casa in stile rustico

Infine, l'ultimo consiglio che vi diamo per arredare la vostra casa in stile rustico è quello di ritagliarvi un piccolo angolo per coltivare piantine aromatiche e non. Non solo potrete approfittare di spezie sempre fresche per la vostra cucina, ma avrete anche i benefici di uno spazio verde direttamente tra le vostre mura domestiche. Un'idea da copiare è sicuramente questo tavolino per le bibite, il cui piano è stato trasformato in un piccolo giardino domestico!

Questo era il nostro ultimo consiglio di oggi per arredare la casa in stile country. Se volete continuare ad essere ispirati da alcune idee dal sapore rustico, vi consigliamo di dare uno sguardo a questi articoli:

-Un monolocale con giardino e un B&B rustico: idee a prova di 40 m quadri

-Un ambiente rustico? Ecco l’arredamento giusto

Buona lettura!