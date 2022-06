Prima e Dopo: la ristrutturazione di un piccolo appartamento

Come si evince dalle fotografie, per la creazione di questa area living dall'aspetto pulito e minimale si sono dovute istallare strutture leggere per i controsoffitti e le contropareti, una scelta che contraddistingue tutto l’appartamento. Se questa opzione da un lato fa diminuire ovviamente le dimensioni del locale, dall'altro lato contribuisce ad una maggiore efficienza termica e un miglioramento dell’isolamento acustico. Lo spazio ricavato tra le pareti e i nuovi pannelli, infatti, può essere utilizzato per ospitare materiali fonoassorbenti, ma anche cablaggi elettrici e impianti di vario genere. Questa operazione è stata eseguita in modo analogo per i pavimenti che sono stati sopraelevati per ospitare un impianto di riscaldamento che irradia calore su tutta la superficie calpestabile.