Una casa prefabbricata che ti lascerà a bocca aperta

Se la definizione di casa modulare può risultare ancora sconosciuta, il concetto è ben più semplice. Si tratta di una casa prefabbricata divisa in sezioni e per moduli. Possiamo anche dire che le case modulari sono prefabbricate, ma non tutte le case prefabbricate sono modulari!

Per molti infatti, è diventato impossibile comprare casa a causa dei prezzi esorbitanti… ed ecco la soluzione! Questo libro delle idee vi mostrerà che vi è una soluzione alternativa alla casa tradizionale: la casa prefabbricata! Con il tempo questo genere di costruzioni è diventato sempre più popolare e facile da personalizzare. Il prezzo? Dateci retta, da non credere! La casa che stiamo per presentarvi è costata intorno ai 1.200 € per metro quadrato, è stata progettata da Build Different ed è composta da ben sei moduli diversi.