Cucina piccola: dal problema alla soluzione

Sempre rimanendo nell'eventualità che il soggiorno debba ospitare la cucina.. che ne dite di questa soluzione pensata per uno dei tradizionali trulli pugliesi?

Qui una nicchia a volta nella muratura a secco ingloba tutta la cucina, che sembra scavata direttamente nella pietra. Una sapiente retroilluminazione illumina ogni angolo, rendendo lo spazio di lavoro perfettamente funzionale.

Vicino alla nicchia vediamo un vecchio torchio per la spremitura delle olive restaurato, a cui è stato aggiunto un piano di lavoro in legno di rovere. Il piano di lavoro può girare attorno al fulcro del torchio a seconda della necessità: uno spazio aggiuntivo per il lavoro in cucina o un piano d'appoggio per gli aperitivi? A voi la scelta!