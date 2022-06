homify 360°: da casa colonica a villa moderna

Con la nostra rubrica homify 360° abbiamo viaggiato in lungo e in largo, dal Brasile al Giappone per mostrarvi abitazioni particolarissime situate nei luoghi più affascinanti del mondo. Questo non vuol dire però che bisogna spostarsi di tanto per raggiungere posti splendidi dalla natura incontaminata e dai paesaggi mozzafiato. Anche in Europa, infatti, possiamo imbatterci in splendide ville dalle forme eleganti e dal carattere forte. Oggi vogliamo portarvi nel sud della Francia, nella regione Midi-Pirenei, dipartimento di Aveyron. Un luogo caratterizzato da verdi colline, piccoli paesi contraddistinti da chiese antichissime e grandi campanili e ricchi di vecchie case coloniche in pietra che svettano sui campi pianeggianti.

Il progetto della moderna villa che andremo a vedere, è stato curato dallo studio di architettura Fabrice Commerçon , si tratta della ristrutturazione ed estensione di una residenza lussuosa dalle linee contemporanee. Scorrendo il nostro Libro delle Idee, potrete esplorare da vicino l'abitazione, notando come il progetto riesce ad unire in sè forme moderne e fascino tradizionale, in un'architettura ricca e piena di contrasti.