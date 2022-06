Come scegliere le pareti attrezzate per una casa moderna

In sostituzione a semplici librerie, o per arricchire spazi di muro altrimenti vuoti, le pareti attrezzate modern,e dai mille scomparti, mensole e ripiani, sorprendono per l'effettiva funzionalità bivalente, dall'ottimizzazione degli spazi di lavoro e un'estetica gradevole. Dal muro del living in cui la parete attrezzata fa il suo ingresso come mobile unico in cui, tra le altre cose, riporre la tv, agli essenziali scomparti da inserire modularmente in cucina e in sala da pranzo. E ancora, colorate e pop per la stanza dei bambini, o in resina dalle geometrie nette e decise, le pareti attrezzate moderne, sospese e appese, in legno o ferro, aperte o chiuse, sono facilmente fissabili con piccoli applicatori incastonati direttamente nel muro. Le dimensioni, anche compatte, saranno un parametro quasi irrisorio se si pensa all'organizzazione degli spazi che le pareti attrezzate possono garantire.

Vediamone allora 10 varianti: basic e colorate, moderne e minimali ma anche moderne in stile country-chic: l'importante sarà lasciarsi ispirare.