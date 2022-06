Villa bianca nel Salento cristallino

Dirigiamoci in Salento. Prima di arrivare sulla costa, con l'auto passiamo vicino a campi sterminati di ulivi, a muretti a secco che non terminano mai e alle numerose masserie che ricordano tempi ormai trascorsi. All'orizzonte s'intravede qualcosa che non è più solo l'azzurro del cielo: eccoci arrivati, il mare! Santa Maria di Leuca si trova in provincia di Lecce ed è una località incantata. Il nome della città deriva dal greco leucos, cioè bianco; reminiscenze di Magna Grecia.

L'Arch. Sebastiano Canzano ci apre i cancelli di questa villa con piscina da lui ideata. Si rispetta, in stile contemporaneo, il classico candore che replica e ritorna al sole ogni suo raggio. In una terra che vive di luce e di passione, svetta una costruzione che sa di nuovo senza rinunciare a quelle che sono le radici, le vere fondamenta.