Rivestimenti in Marmo: Idee e Ispirazioni

Avete presente le grandi ville degli inizi del Novecento, quelle dei ricchi Signori che sfoggiavano una fastosa bellezza e un'architettura ricca di marmi pregiati, statue e lucidi pavimenti bianchi? Ecco, la nostra idea di oggi è quella di farvi fare un salto nel passato, osservando cinque fotografie di case che hanno conservato rivestimenti in marmo o che hanno optato per questo materiale elegante per la realizzazione di bagni, pavimenti o cucina. Perché inserito nella modernità il marmo, sì richiama ad epoche passate, ma può far sì che i vostri ambienti abbiano un'aria seria ed elegante.

Dal punto di vista geologico, possiamo dire che il marmo è una roccia metamorfica per lo più di composizione calcarea che si forma grazie ad un lungo processo che include alte temperature e alta pressione. Il suo componente principale è il carbonato di calcio che, a seconda delle impurità contenute, prende colore e caratteristiche specifici.

È proprio grazie alle sue caratteristiche e alla sua bellezza che questo questo materiale è stato il principale protagonista nell'architettura e nella scultura dell’ epoca romana e della civiltà greca. Ai giorni nostri, abbiamo smesso di costruire per intero edifici di solo marmo, non solo per i costi altissimi, ma anche perché si preferisce utilizzarlo nei particolari, specialmente per pareti e pavimenti, dando un tocco di eleganza qua e là.