Una casa strana fuori ma incantevole dentro

Oggi vi invitiamo ad accompagnarci in un tour esclusivo in questa casa, alla scoperta di un progetto di qualità, la cui architettura va oltre la semplice disposizione di spazi e destinazioni d’uso. Questa spaziosa casa moderna è infatti la prova che i sogni e i desideri possono diventare realtà. Con una superficie totale di 360 mq, la residenza mostra razionalità e coerenza, senza però trascurare l’impegno per la qualità estetica, la creatività e l’innovazione. Il progetto è opera dello studio di architettura A/Zero Arquitetura, con sede a Passos in Brasile.