Una coppia ha costruito la propria casa in 50 mq con tanto amore e poche pretese

Con questa immagine ci siamo ufficialmente innamorati del progetto! Si tratta di uno schema perfetto della sezione della casa che ci permette di comprendere la dislocazione dei tre livelli che in essa configurano. Per meglio sfruttare lo spazio, si è deciso di sfruttare la pendenza del terreno come un’opportunità. Il livello della casa è stato stabilizzato, e l’ingresso è stato posto a quello intermedio, in modo transitare sempre attraverso la zona giorno e non avere la sensazione di uno spazio che si sviluppa in verticale.