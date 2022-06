9 Idee per il Tuo Giardino da Copiare all'Istante

In questo giardino ben distribuito e organizzato, la piscina e la contigua superficie in legno possono essere utilizzate per svolgere attività fisiche, così come il tavolo può essere utilizzato per magnifici pranzi all’ aperto, mentre i divani come comodi luoghi di riposo. Possiamo dire che qui è possibile sperimentare modi diversi di essere felici in un unico spazio!

Il progetto dalle linee molto pulite ci è offerto dallo studio Vida de Vila, di Trancoso.