Un appartamento con uno stile moderno da invidia

L’ambiente si sviluppa lungo un piano: a un estremità troviamo poi l’accesso alle aree private – con le camere da letto e il bagno – dall’altra parte potremo invece raggiungere la cucina. A un estremo le aree private, che ospitano tre camere da letto, con bagno, e l'altra area si trovano altri locali sociali come la cucina, grill, soggiorno e sala da pranzo si trovano. Lo spazio è vasto, ma non solo per le dimensioni, ma anche per le scelte operate: i colori dei rivestimenti e delle pareti contribuiscono infatti ad ampliare la percezione dello spazio.

Il legno – presente ovunque, dai pavimenti all’arredamento, fino alla parete della Tv sul fondo – contribuisce senza dubbio ad aggiungere un tocco caldo e moderno, oltre che un fascino tutto particolare.