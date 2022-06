Cucine moderne negli open space

L'arredamento tipo loft è un punto di riferimento del design contemporaneo. C'è sempre un’area gioviale ed amichevole in questi spazi. In questo esempio, la cucina e la sala da pranzo appartengono ad uno stile industriale che unisce l’accoglienza a tutte le qualità di un loft moderno. In primo luogo, gli spazi aperti, evidenziati dalle grandi vetrate, sono ben attrezzati per mantenere un senso di libertà. Il carattere di questo ambiente deriva dall'uso di materie prime come l’acciaio inossidabile e il legno scuro. Al centro dell’ambiente possiamo apprezzare due panche molto semplici con un tavolo longilineo, il tutto in uno stile che richiama il modo tutto scandinavo d’intendere la cucina.