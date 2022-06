Un open space per tutti: la casa che cresce con la famiglia

Quando la famiglia cresce o comunque cambia, la casa è il primo oggetto dei nostri pensieri più pratici. Niente di più naturale e sensato, trovare un open space per tutti o garantire che lo spazio che si ha non vada inutilmente sprecato.

A tutti quelli che sono alle prese con delle modifiche alla loro casa per far fronte alle esigenze della propria famiglia -allargata o non- dedichiamo allora questo articolo.

Per scriverlo siamo andati in Giappone, a guardare da vicino l'idea rivoluzionaria per un modo di vivere diverso. Unfinished House, questo il nome del progetto, casa non finita se traduciamo in un italiano non troppo formale. Una casa cioè che modifica i suoi interni e la sua pianificazione in base al particolare momento e al modo in cui si vuole abitarla. Tuttavia, questo è solo uno degli aspetti più notevoli. Ci troviamo infatti di fronte a una concezione d'abitare molto diversa da quella a cui siamo abituati. Niente pareti divisorie o tramezzi, niente partizioni o limitazioni di sorta: il trionfo dell'open space insomma, la cui organizzazione si basa sulla flessibilità, in grado di rispondere alle mutevoli esigenze del presente e del futuro della famiglia che vive qui.