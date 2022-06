Il salotto all'inglese perfetto per il tè delle 5

Siete appassionati di culture estere e amate lo stile di vita anglosassone? Questo Libro delle Idee fa al caso vostro! Vi daremo consigli su come arredare il salotto in pieno stile inglese, per essere pronti ad accogliere i vostri ospiti per il tè delle 5 come se vi trovaste a Londra. Un vero salotto inglese si presenterà in stile classico, la pavimentazione sarà in parquet o rivestita di una soffice moquette e i colori dei complementi d'arredo saranno chiari, proprio come quelli delle abitazioni oltremanica. Se alcuni di voi hanno avuto il piacere di soggiornare qualche giorno in Inghilterra, saprete che molto spesso le case si sviluppano verso l'alto e gli spazi non sono immensi, soprattutto se vi siete trovati a Londra o comunque in grandi città con una densità di popolazione molto alta.

Con i nostri consigli, arredare il salotto all'inglese sarà un gioco da ragazzi: abbiamo selezionato cinque immagini di esperti dal Regno Unito, per riuscire a darvi meglio l'idea, perché chi di loro può sapere meglio come scegliere e posizionare i complementi d'arredo?