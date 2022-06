Una casa incredibilmente moderna con una sorpresa

La casa che stiamo per incontrare si trova nella città di Buenos Aires, e ha come obiettivo quello di garantire una vita naturale e tranquilla alla famiglia che la vive.

Gli autori di questo progetto sono gli esperti dello studio di architettura Clariá & Clariá, i quali hanno proceduto in modo da consegnare la casa in due tappe. Alla famiglia infatti, premeva che una parte della struttura fosse pronta in un primo momento, e che non avesse un aspetto incompleto. La seconda metà invece, è stata ultimata quando la famiglia aveva già tre componenti in più, e si è dunque dovuto procedere senza intaccare il normale andamento della famiglia. Ma andiamo a toccare con mano il risultato di tanto lavoro