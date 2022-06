Mobili in arte povera, per una casa semplice ma accogliente!

Oggi vogliamo parlarvi di una tipologia di mobili che esalta la bellezza nascosta nella semplicità: i mobili in arte povera. L'arte povera non è solo uno stile di arredamento: l'idea che sta alla base dei mobili in arte povera, infatti, si è sviluppata all'interno di un movimento artistico della fine degli anni sessanta che rifiutava i materiali pregiati e le linee decorative ricercate e mirava invece alla rivalutazione di materiali più semplici e poveri come il legno, la terra, i tessuti grezzi e la plastica. A partire da questa idea e da questo movimento è poi nato lo stile d'arredamento che si caratterizza per l'utilizzo di mobili in arte povera. Questi mobili, caratterizzati da linee semplici e materiali poveri, sono solitamente costruiti artigianalmente e hanno il grande pregio di scaldare l'ambiente in cui si trovano diffondendo un senso di accoglienza e semplicità. In questo articolo vi mostreremo dieci diversi esempi di mobile in arte povera, in modo che possiate farvi ispirare da questo stile d'arredamento che cerca di ridare valore al calore e alla bellezza nascosti nelle cose semplici!