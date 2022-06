7 idee low budget per una cucina più moderna

La nostra cucina ci sembra troppo anonima e fuori moda? Rendiamola più moderna con un rivestimento originale alle pareti. Non servirà spendere una fortuna: oggi sul mercato possiamo infatti trovare per poche decine di Euro colorati e divertenti sticker murali, perfetti anche per svecchiare delle piastrelle demodé. La varietà delle fantasie è praticamente infinita: da semplici scritte – come vediamo in questa proposta – alla vedute paesaggistiche, fino alle superfici effetto lavagna, per annotare la lista della spesa o le ricette preferite.