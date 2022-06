Prima e dopo: da appartamento vecchio di 40 anni a casa moderna

Prima lo spazio appariva in un perfetto stile giapponese, suddiviso cioè in tanti piccoli ambienti grazie alla presenza di grandi ante scorrevoli. Eppure questa caratteristica non ha avuto un seguito… perché? Ma per le piccole dimensioni della casa, naturalmente! La stanza non vantava una grande metratura, e un’eccessiva suddivisione dava vita ad ambienti troppo poco vivibili. In questo modo il soggiorno appariva davvero stretto, e veniva sprecato un sacco di spazio prezioso.