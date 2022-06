Pronta in 45 Giorni: una Casa di 65 mq Ricca di Spazio

È possibile costruire una casa da zero in meno di 2 mesi? La risposta è sì. L'hanno provato gli esperti di MAPOUT, un’impresa edile con sede a Madrid, che hanno realizzato la costruzione in soli 45 giorni. Il progetto è stato chiamato Casa 2020, perché sarà presentato al Congresso Mondiale di Architettura che si terrà a Rio de Janeiro nel 2020: un evento molto importante per gli addetti ai lavori, che ha lo scopo di valutare il ruolo dell'architettura nella realtà urbana contemporanea in contrapposizione alle risorse limitate del pianeta, per cercare soluzioni sempre più ecosostenibili. Per questo motivo era quindi necessario progettare l’edificio in modo da ridurre al massimo l'impatto ambientale. Ma non è tutto, perché grande attenzione è stata posta anche all’efficienza energetica, all’alta qualità dei materiali e alla riduzione dei tempi di esecuzione. Se abbiamo qualche dubbio sulla reale efficacia di una casa di questo genere, ci potrà essere utile considerare i diversi vantaggi delle costruzioni prefabbricate: dall’ampia varietà di progetti che possono essere modificati e personalizzati alla diversità dei materiali disponibili. Sul mercato possiamo infatti trovare strutture in acciaio, legno, e cemento. In questo Libro delle Idee scopriremo per esempio una fantastica casa in muratura che ci darà un piccolo assaggio di come si vivrà nel futuro. Ma quanto potrebbe costare una casa così? Noi della redazione di homify l’abbiamo chiesto agli esperti di MAPOUT, che ci hanno lasciato una stima approssimativa. Sono infatti molti i fattori che possono influenzare il prezzo finale, spesso difficili, se non impossibili da prevedere, perché ogni volta diversi. Tra questi possiamo citare per esempio il trasporto, le fondamenta o le rifiniture. In ogni caso, il progetto potrebbe essere valutato potremmo a circa 1200,00 – 1500,00 Euro al metro quadrato, escluso naturalmente il costo del terreno.

Ora che abbiano tutte le informazioni, non ci resta che lasciarci ispirare!