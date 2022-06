Anche l'auto vuole la sua parte

LEICHT Küchen AG ha studiato per una villa le cui geometrie sposano gli elementi materici all'acciaio e al vetro, un garage che occupa una larga porzione dell'interrato e il cui accesso è linearmente integrato nel prospetto frontale dell'abitazione. Un'agevole rampa accompagna all'interno, superata la grande porta automatica. Il fianco della discesa è dominato da una grande installazione in acciaio che sull'altro versante protegge e funge da passamano per le scale dell'ingresso principale.