Una Casa Unifamiliare Unica nel Suo Genere

Come ben sapete, a noi di homify piace farvi viaggiare, portarvi in giro per il mondo a scoprire architetture dalle caratteristiche peculiari, che possano offrire spunti interessanti e sorprendervi con il loro stile originale. La casa che vi mostriamo oggi non fa eccezione, è davvero particolare! Osservandola dall'esterno notiamo che il tetto è l'elemento che spicca su tutto, è il carattere distintivo di questa residenza. Le falde sono ripide e ci sono delle suggestive finestre che illuminano la mansarda. Altra cosa che colpisce l'attenzione e davvero particolare sono le finestre angolari, con la loro forma circolare. Questo è un lavoro degli architetti dello studio ARCHON, una struttura piena di carattere e molto elaborata dal punto di vista formale, andiamo a scoprirla meglio!