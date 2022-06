8 salvaspazio che miglioreranno la tua qualità della vita in casa !

Non potevamo di certo dimenticarci del fulcro della vita domestica, la cucina. Nei mini appartamenti i problemi di spazio in questo ambiente possono rendere la vita ancora più complicata. Poniamo per esempio la condizione esemplare di un bilocale o monolocale con cucinino ridotto ai minimi termini: non è raro in questi casi non avere la possibilità di avere un vero e proprio tavolo da pranzo. Se anche voi avete questo problema, questo mobile allora sarà davvero quello che fa per voi, dandovi la possibilità di estrarre il tavolo da pranzo solo davvero quando serve!