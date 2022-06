La carta da parati dal tocco artistico

Un tono ancora più artistico in casa nostra? La decoratrice d’interni Francesca Zoboli ha creato un’interessante composizione a pois. I disegni sono stati realizzati con cera ed inchiostri. Per enfatizzare l’impatto visivo con questo tipo di dettagli fantasiosi, è bene lasciare delle zone con colori neutri in casa, in modo da creare un gradevole contrasto cromatico. In questo caso, anche lo scorcio prospettico aiuta, avendo la carta da parati in fondo al corridoio bianco e luminoso.