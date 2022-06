Scale: 8 meravigliosi progetti a cui ispirarsi

Come abbiamo anticipato nell’introduzione, la scala spesso è molto di più di un semplice mezzo di comunicazione tra i piani. In diversi casi può infatti diventare un elemento chiave nella progettazione degli interni: una struttura imponente, in grado di definire la personalità non solo del locale in cui è collocata, ma della casa stessa. Come vediamo per esempio in questo elegante soggiorno, dove la grande e imponente scala in legno si sviluppa su due lati, diventando un vero e proprio elemento costitutivo dell’architettura interna della stanza.